8 eşi, 7 sevgilisi ve 107 çocuğu olan adam: Genç kadınlarla evlenmeye devam edeceğim
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Bir kadın için çok zeki olduğunu ileri süren Kenyalı David Zakayo, 8 eş, 7 sevgili ve 107 çocuğa sahip. "Kafamdaki beyin ve fikir miktarını yönetebilmeleri için birçok eşe ihtiyacım var" diyen Zakayo, genç kadınlar ile evlenmeye devam edeceğini söyledi.
İlk evliliğini 1987 yılında yapan David, bir kadın tarafından yönetilemeyeceğini söyleyerek yeni evlilikler yapmaya ve bunun yanında başka kadınlar ile ilişki yaşamaya başladı.
Sunday Nation gazetesine konuşan David, şunları söyledi, "Benim kafamdaki bir insanı tek bir kadın yönetemez. İnsan beyni, hareket kolaylığı için daha küçük parçalara bölünmesi gereken büyük bir mısır çuvalı gibidir. Kafamdaki beyin ve fikir miktarını yönetebilmeleri için birçok eşe ihtiyacım var. Bir eş için fazla akıllıyım."
Yaşadığı bölgedeki standartlara göre yoksul sayılan David'in yarım dönümlük mısır tarlası bulunuyor bunun yanı sıra şeker kamışı da yetiştiriyor.
Ailesini geçindirmek için yaşadığı zorluklara rağmen dik duran David, kendini ismi İncil'de geçen ve 700 eşi ve 300 sevgilisi olan Kral Solomon'a benzetiyor. David, genç kadınlar ile evlenmeye devam edeceğini söyledi.