8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir

8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" dedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirdi.

"DÜNYANIN 2'NCİ BÜYÜK DEPREMİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, "Kamçatka yerel saatine göre, 11.24'te meydana gelen Kamçatka depremi, Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca gelişti. Yani levha sınır depremi sınıfına giriyor. Bu bölge 'ateş çemberi' yani 'ring of fire' olarak bilinir. Dünyanın gerek sismik ve gerekse de volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor. Depremin büyüklüğü 8.8, derinliği 20 kilometre. Bu özelliğiyle, bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" diye konuştu.

DEPREMİN DERİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" dedi.

İŞTE DÜNYA TARİHİNDE MEYDANA GELEN EN BÜYÜK DEPREMLER

8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir

8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Aman Naci Görür yorum yapmasın. yaparsa Rusya 8 şiddetinde deprem bekleniyordu diye yorum yapar.

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