700'den fazla erkekle cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kadının itirafı ağızları açık bıraktı

8 yaşındaki realite yıldızı cinselliğin toplumsal bir tabu olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyleyerek itirafıyla gündem yarattı.8 yıldır iyileşme sürecinden olduğunu açıklayan Rygier, özel hayatını tüm çıplaklığıyla anlattı.

"BENİM İÇİN BİR BAĞIMLILIK"

You're A Grub Mate radyo programına konuk olan Rygier, açık ve samimi bir şekilde özel hayatının bilinmeyen bir yönünden söz etti. Cinselliğin kendisi için bir bağımlılığa dönüştüğünden söz eden Rygier, yeni insanlarla tanışmak için haftada 5 ya da 6 kez kulüplere gittiğini itiraf etti. Sonunda cinsel ilişkiye girdiği insanların tam sayısını hatırlayamayacak bir noktaya geldiğinde ise bunun bir sorun olduğunu kabul etmeyi başardı. Rygier şu ana kadar 700'den fazla kişiyle ilişkiye girdiği konusunda ise emin olduğunu belirtti.

"HALA YÜKSEK BİR DÜRTÜYE SAHİBİM"

Bağımlılığı hakkında konuşan Rygier, "Onu iyileştirene kadar sorunum olduğunu bilmiyordum. Sorun ilişkilerimdeydi ve toksik erkekleri cezbetmeye devam ettim. İyileştiğimde, geçmişimde cinsel ilişki bağımlılığıma neden olan iyileşmemiş bir travma olduğunu düşündüm. Hayatımı yöneten bir bağımlılık olduğunu anladım. Hâlâ yüksek cinsel dürtüye sahibim ama artık bağım olan biriyle bunu yaşamak istiyorum" dedi.