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60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı

Dünya Haberleri

İngiltere Watford'da yaşayan bir çocuk annesi kadın, marketten verdiği siparişi getiren kargocu tarafından tacize uğradı. Watfordlu anne kapıyı açtığı zaman kargocunun dudağından öptüğünü söyledi. Olay sonrası kadın kargocudan şikayetçi olduktan sonra görüntüleri paylaştı.

İngiltere'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 33 yaşındaki kadın internetten aldığı ürünlerin evine ulaştığı sırada teslimat görevlisinin kendisini dudağından öpmeye çalıştığını ileri sürdü.

Olay sonrası polis merkezinde soluğu alan kadın görevliden şikayetçi oldu. Kapı kamerasına yansıyan görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın 60 yaşındaki kargocunun cezalandırılmasını istedi.

60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı

Genç anne olayı şu sözlerle anlattı: "60 yaşındaki kargocu ürünleri teslim ettikten sonra tekrar gelerek 'Lütfen alınma ama kaç yaşındasın?' diye sordu. Daha sonra eğilerek beni öpmeye çalıştığında ben arkamı döndüm."

60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı

Olaydan tiksinerek bahsettiğini dile getiren kadın son olarak "Bir teslimatçının beni dudaklarımdan öpmeye çalışması delilik. Bunu kimsenin yapması kabul edilemez. Sanırım benim yabancı ve Latin kökenli olduğumu anladı ve bundan paçayı sıyıracağını düşündü" dedi. 60 yaşındaki kargocunun hakkında şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.

60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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