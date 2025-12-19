40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

ABD'nin Florida eyaletinde 5 cinayetten sorumlu tutulan seri katil Frank Athen Walls, zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. 58 yaşındaki Walls, bu yıl Florida'da idam edilen 19'uncu mahkum oldu. Bu rakam, eyalette 1970'ten bu yana bir yılda gerçekleştirilen en yüksek idam sayısı olarak kayıtlara geçti.

KURBANLARIN AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Walls, infazdan önce yaptığı son açıklamada kurbanların ailelerinden özür diledi. Walls, "Kalbimdekileri söyleme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada ailelerinden birileri varsa, yaptığım her şey ve size yıllar boyunca yaşattığım acılar için özür dilerim" ifadelerini kullandı. Mahkumun son yemeğinde tavuk, biftek, sebze, fırın patates, cheesecake ve meyve suyu bulunduğu belirtildi.

GENÇ ÇİFTİ UYKULARINDA ÖLDÜRDÜ

Frank Athen Walls, Temmuz 1987'de Eglin Hava Üssü'nde görev yapan 22 yaşındaki asker Edward Alger ile kız arkadaşı Ann Peterson'ı öldürmekten idama mahkum edilmişti. Soruşturma kapsamında Walls'un, gece saatlerinde çiftin evine girerek ikisini de uykularında bağladığı, öldürdüğü ve paralarını aldığı tespit edilmişti.

CİNAYETİN ARDINDAN HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Çiftin çıplak halde bulunan cesetlerinden bir gün sonra Walls gözaltına alınmıştı. Polis, Walls'un şüpheli davranışları nedeniyle oda arkadaşı tarafından ihbar edilmesi üzerine zanlıya ulaşmış, bu gelişmenin cinayetlerin sona ermesinde etkili olduğu açıklanmıştı.

4 ÇOCUK ANNESİ KADINA TECAVÜZ ETTİ

Walls'un ayrıca daha önce işlediği diğer cinayetleri de itiraf ettiği belirtildi. Buna göre Walls'un Mayıs 1987'de dört çocuk annesi Audrey Gygi'yi cinsel saldırının ardından öldürdüğü, Mart 1985'te 19 yaşındaki Tommie Lou Widdon'un boğazını keserek, Eylül 1986'da ise 24 yaşındaki Cynthia Sue Condra'yı 21 kez bıçaklayarak hayatına son verdiği kaydedildi.