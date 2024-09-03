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4000 kişinin öldüğü sel felaketinin faturasını canlarıyla ödediler! 30 yetkili idam edildi

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Kuzey Kore'de geçen ay yaşanan sel ve heyelanda 4.000 kişinin ölümünü engelleyemeyen 20-30 yetkili idam edildi. Chagang Eyaleti'ndeki felakette 'kabul edilemez can kayıplarına' neden oldukları belirtildi. İdam edilenler arasında görevden alınan Eyalet Parti Sekreteri Kang Bong-hoon da var. Lider Kim Jong-un, afet önlemede ihmali olanların sert cezalandırılmasını istemişti.

Kuzey Kore'nin, Chagang Eyaleti'nde yaşanan sel ve heyelanlarda yaklaşık 4.000 kişinin ölümünü engelleyemedikleri gerekçesiyle 20 ila 30 kadar Kuzey Koreli yetkilinin idam edildiği bildirildi.

Chosun TV'ye göre, bir Kuzey Koreli yetkili "kabul edilemez can kayıplarına neden olanlar sert bir şekilde cezalandırılacak" dedi.

Yetkili ekledi: "Geçen ayın sonlarında sel bölgesindeki 20 ila 30 kadronun aynı anda idam edildiği tespit edildi. Görevden alınan Chagang Eyaleti Parti Sekreteri Kang Bong-hoon'un durumu ile ilgili gelişmeler de kaydedildi ve doğrulanıyor."

Kang Bong-hoon aynı zamanda Mühimmat Sanayi Departmanı'nın eski başkan yardımcısı ve Kim Jong-un'a saha ziyaretlerinde eşlik ediyordu.

Ülkenin kuzeybatı eyaleti yakın zamanda binlerce sakinin evsiz kalmasına ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yıkıcı sellere maruz kaldı. Güney Kore medyası, sel felaketinde ölü sayısının 1.000'i aşabileceğini iddia ediyor.

Kuzey Kore devlet medyası geçen ay, son dönemde yaşanan şiddetli yağışların kuzeybatıdaki Sinuiju şehri ve komşu Uiju kasabasında 4.100 ev, 7.410 dönüm tarım arazisi ve çok sayıda kamu binası, yapı, yol ve demiryolunu sular altında bıraktığını açıkladı.

O dönemde Kim Jong Un, Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı'na göre, yetkililere "afet önleme konusundaki sorumluluklarını ihmal eden" ve "izin verilemeyecek can kayıplarına" neden olan kişileri "sert bir şekilde cezalandırmalarını" istemişti... ki şimdi bunu uygulamış görünüyor.

Ancak, seller meydana geldiğinde, "Büyük Lider" Kim Jong Un'un "büyük sevgisini" öven hoparlörlü kamyonların sel bölgelerine ve etkilenmeyen bölgelere gönderildiği bildirildi.

Bir kaynak, kamyonların sabah 6'dan itibaren mesajları yayınlamaya başlamasıyla insanların "yoğun yorgunluktan" şikayet ettiğini söyledi. Kaynak, "mide bulandırıcı sesler" olarak tanımlanan kesintisiz yayınların vatandaşları şafaktan gün batımına kadar rahatsız ettiğini belirtti.

4000 kişinin öldüğü sel felaketinin faturasını canlarıyla ödediler! 30 yetkili idam edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (4)

NediyonDegisik:

Bu olayi destekliyorum. disiplin olmayan ulkelere gerekli bir durum

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2
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MÜCAHİD:

sabahtan akşama "Büyük Lider" Kim Jong Un'un "büyük sevgisini" bağıran hopörlerler bana cumhuriyet döneminde ezanı türkçeye çevirip tanrı uludur tanrı uludur diye bağran müezzinleri hatırlattı

3
1
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hasan:

İdeal yönetici dünyayı yönetmen lazım senin

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