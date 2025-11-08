4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

Dört yıldır Türkiye'de yaşayan ve kısa bir süreliğine ülkesi İngiltere'ye dönen bir İngiliz vatandaşının sosyal medyada yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

İngiliz vatandaşı söz konusu videoda Türkiye'nin sokak güvenliği konusunda İngiltere'den çok daha üstün olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE ASLA GÖREMEZSİNİZ"

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda İngiliz vatandaşı, "Türkiye, İngiltere'den çok daha güvenli. 4 yıldır buradayım, kısa bir tatil için İngiltere'ye geldim. Gece sokağımızdan geçen biri arabamızın, evimizin kapısını açmaya çalışıyordu. Türkiye'de bunu asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı.