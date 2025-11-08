Haberler

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Güncelleme:
Dört yıldır Türkiye'de yaşayan bir İngiliz vatandaşının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu kişi Türkiye'nin İngiltere'den daha güvenli olduğunu söylerken; "Türkiye, İngiltere'den çok daha güvenli. 4 yıldır buradayım, kısa bir tatil için İngiltere'ye geldim. Gece sokağımızdan geçen biri arabamızın, evimizin kapısını açmaya çalışıyordu. Türkiye'de bunu asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Dört yıldır Türkiye'de yaşayan ve kısa bir süreliğine ülkesi İngiltere'ye dönen bir İngiliz vatandaşının sosyal medyada yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

İngiliz vatandaşı söz konusu videoda Türkiye'nin sokak güvenliği konusunda İngiltere'den çok daha üstün olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE ASLA GÖREMEZSİNİZ"

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda İngiliz vatandaşı, "Türkiye, İngiltere'den çok daha güvenli. 4 yıldır buradayım, kısa bir tatil için İngiltere'ye geldim. Gece sokağımızdan geçen biri arabamızın, evimizin kapısını açmaya çalışıyordu. Türkiye'de bunu asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıPretty Fog:

Dur sen daha yeni geldin.Bekle ve gör 20 yıl sonra ne diyeceksin.

Haber YorumlarıSalih Firtina:

ya nasıl bir insansın kız ülkeni yüceltiyor sen aşağılıyorsun.

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Turkiye bir tanedir

Haber YorumlarıVolan k:

evet evet hatta bizler kapımızı bile kilitlemeyiz hiç..

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dakga mı geçiyor , kiralık etkici llanlarını görmedi galiba

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
