4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Dört yıldır Türkiye'de yaşayan bir İngiliz vatandaşının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu kişi Türkiye'nin İngiltere'den daha güvenli olduğunu söylerken; "Türkiye, İngiltere'den çok daha güvenli. 4 yıldır buradayım, kısa bir tatil için İngiltere'ye geldim. Gece sokağımızdan geçen biri arabamızın, evimizin kapısını açmaya çalışıyordu. Türkiye'de bunu asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda İngiliz vatandaşı, "Türkiye, İngiltere'den çok daha güvenli. 4 yıldır buradayım, kısa bir tatil için İngiltere'ye geldim. Gece sokağımızdan geçen biri arabamızın, evimizin kapısını açmaya çalışıyordu. Türkiye'de bunu asla göremezsiniz" ifadelerini kullandı.