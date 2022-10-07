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4 yaşındayken kaybolan çocuk, evine 53 yıl sonra dönünce gözyaşları şelale olup aktı

Dünya Haberleri

4 yaşındayken kaybolan çocuk, evine 53 yıl sonra dönünce gözyaşları şelale olup aktı

1969'da henüz 4 yaşındayken kaçırılan Susan Gervaise adlı kadın, tam 53 yıl aradan sonra evine geri döndü. Kadının ailesiyle kavuşması herkesi duygulandırdı.

İngiltere'de akılalmaz bir olay yaşandı. Susan Gervaise adlı kadın, henüz 4 yaşındayken bir aile tarafından "Seni Disneyland'a tatile götüreceğiz" denilerek kaçırıldı ve o aile tarafından sahiplendi. Yeni ailesiyle zaman içerisinde Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaşayan Susan Gervaise'nin durumu öğrendiği sırada ise iş işten geçmişti.

4 yaşındayken kaybolan çocuk, evine 53 yıl sonra dönünce gözyaşları şelale olup aktı

KOCASI DEVREYE GİRDİ

Bu süre zarfı içerisine evlenen, hatta torunları bile olan Susan Gervaise'nin kocası, karısının durumuna üzülmesinin ardından Facebook aracılığıyla bir ilan verdi ve karısının eski ailesine ulaşmayı başardı.

4 yaşındayken kaybolan çocuk, evine 53 yıl sonra dönünce gözyaşları şelale olup aktıSusan Gervaise'nin ailesiyle kavuşmasından sonraki surat ifadesi.

ESKİ EVİNE GİTTİLER

Şimdilerde Avustralya'da yaşayan Susan Gervaise, tam 53 yıl sonra ailesinin İngiltere Batı Yorkshire'daki evine gitti. Akrabaları ve ailesiyle kavuşan Susan'ın geri dönüşü hem ailesini, hem de olayı duyanları çok duygulandırdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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