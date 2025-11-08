Haberler

4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Helikopterin önce bir tepeciğe çarptığı ardından denize düştüğü görüldü.

  • Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.
  • Ka-226 tipi helikopter, Dağıstan'ın Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü ve yangın çıktı.
  • Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve helikopterin bir tepeciğe çarptıktan sonra denize düştüğü görüldü.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

HELİKOPTER KAZASINDA 4 KİŞİ CAN VERDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü. Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde helikopterin bir tepeciğe çarptıktan sonra daireler çizmeye başladığı ardından denize düştüğü görüldü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
500

