Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

Hindistan'ın Nandlalpura bölgesinde yaşayan 24 trans birey, temizlik malzemesi içerek toplu intihar girişiminde bulundu.

Indore Polis Yardımcı Komiseri Anand Kaladgi, olay yerine hızla müdahale ettiklerini ve bazı kişilerin bilinmeyen bir maddeyi içtikten sonra hastalandığını söyledi. Ambulanslarla 24 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İKİ TRANS GRUP ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Polis, intihar girişiminin, trans topluluğu içindeki iki grup arasındaki uzun süren anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. Bir grup liderinin diğer grubun üyelerini taciz ettiği iddia ediliyor ve olayla ilgili resmi suç duyurusu kayıtlara geçti.