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24 saat süre vermişlerdi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgede kritik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Anthony Blinken ile Batı Şeria'da görüşme gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenlendi. Abbas saldırıyı yara almadan atlattı. Suikast girişimini üstlenen "Ebu Cendel'in Çocukları" isimli örgüt, Mahmud Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre tanımıştı.