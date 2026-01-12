83'üncü Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak nitelenen 2026 Altın Küre Ödülleri, bu yıl 83'üncü kez düzenlendi. Törende en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi oyuncu ödülleri gibi birçok kategori ödüllendirildi.
SİNEMA DALINDA KAZANANLAR
EN İYİ FİLM (DRAM)
Hamnet
EN İYİ FİLM (KOMEDİ/MÜZİKAL)
One Battle After Another
EN İYİ YÖNETMEN
Paul Thomas Anderson-One Battle After Another
EN İYİ SENARYO
Paul Thomas Anderson–One Battle After Another
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)
Wagner Moura-The Secret Agent
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)
Jessie Buckley-Hamnet
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ/MÜZİKAL)
Timothee Chalamet-Marty Supreme
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ/MÜZİKAL)
Rose Byrne-If I Had Legs I'd Kick You
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Stellan Skarsgard-Sentimental Value
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Teyana Taylor-One Battle After Another
İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM
The Secret Agent
EN İYİ ANİMASYON
KPop Demon Hunters
SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI
Sinners
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
Ludwig Göransson-Sinners
EN İYİ ŞARKI
KPop Demon Hunters–Golden
TELEVİZYON ÖDÜLLERİ
EN İYİ DİZİ (DRAM)
The Pitt
EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
The Studio
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ
Adolescence
EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ-DRAM)
Rhea Seehorn-Pluribus
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ-DRAM)
Noah Wyle-The Pitt
EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Jean Smart-Hacks
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Seth Rogen-The Studio
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Michelle Williams-Dying for Sex
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Stephen Graham-Adolescence
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Erin Doherty-Adolescence
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Owen Cooper-Adolescence
EN İYİ PODCAST
Good Hang With Amy Poehler
EN İYİ PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)
Ricky Gervais-Mortality