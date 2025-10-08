2025 Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibini açıkladı. Bilim insanları Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar Yaghi, 'Metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi' çalışmasıyla 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya