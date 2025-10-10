2025 Nobel Barış Ödülü Maria Corina Machado'ya Verildi

2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı politikacı Maria Corina Machado kazandı.

Nobel Komitesi, Venezuelalı politikacı Maria Corina Machado'ya 'Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmeden verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalar' nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü'nün verildiği duyurdu.