2024 Nobel Barış Ödülü Japonya'daki Hibakusha Kuruluşuna Verildi

NORVEÇ Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu 'Nihon Nihon Hidankyo' kuruluşuna verdi.

Yapılan açıklamada, "Norveç Nobel Komitesi 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon Nihon Hidankyo kuruluşuna verdi. Hibakusha olarak da bilinen Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombasından kurtulanların oluşturduğu bu taban hareketi, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları için barış ödülüne layık görüldüler" denildi.