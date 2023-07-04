2023 Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu Qingdao'da Başladı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlenen 2023 Doğu Asya Denizcilik Fuarı'nda sanal gerçeklik cihazını deneyen bir ziyaretçi, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

QİNGDAO, 4 Temmuz (Xinhua) -- 2023 Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu, Pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao şehrinde başladı. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin katıldığı forumda ülkeler arasında gelecekteki işbirliği ve ticaret konularının önemine vurgu yapıldı.

"Kovid Sonrası Dönemde Üçlü İşbirliğinin Yeniden Canlandırılması: İletişim, Bağlantı ve Topluluk" temalı bu yılki etkinliğin, Kovid-19 etkisi nedeniyle 2020'den bu yana ilk kez fiili katılım yoluyla düzenlendiği belirtildi.

Üçlü İşbirliği Sekreteryası (TCS) Genel Sekreteri Ou Boqian açılış töreninde yaptığı konuşmada, üç ülke arasındaki işbirliğinin Kuzeydoğu Asya'nın barış ve istikrarı için hayati önem taşıdığını ve Asya ile tüm dünyanın refahı ve kalkınması için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çin, Japonya ve Güney Kore dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini ve küresel ekonominin dörtte birini oluşturuyor. Forum katılımcıları, üçlü işbirliğinin güçlendirilmesinin hem zamanın üç ülkeye sunduğu bir misyon hem de üç ülke halkının beklentisi olduğunu belirtti.

Bu yılki foruma TCS, Çin Kamu Diplomasisi Derneği ve Qingdao belediye yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.