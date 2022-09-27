'2023'ten geliyorum' diyen zaman yolcusu, kimsenin duymak istemeyeceği sözleri söyledi: Arınma gecesi olacak

Sosyal medyada 2023'ten geldiğini iddia eden bir kullanıcının söyledikleri gündem oldu. Zaman yolcusu, 2023 yılının başında Amerika Birleşik Devletleri'nde arınma gecesi olacağını ve binlerce insanın öleceğini öne sürdü.

Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğu furyası patlak verdi. Zaman yolcusu olduğunu öne süren kişiler, paylaştıkları videolarla çeşitli iddialar ortaya atıyor. Sosyal medya kullanıcıları bu iddiaların çoğunun kurgu olduğunu bilse de yine de bu iddialar sosyal medyada hayli konuşuluyor.

BU SEFERKİ İDDİALAR ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından ortaya atılan son iddia ise çok konuşuldu. @timevoyaging kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir şahıs, 2023 yılında ABD'de korkunç bir olay yaşanacağını öne sürdü.

"ARINMA GECESİ OLACAK"

@timevoyaging, 2023 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde tasfiye gecesi olacağını ve çıkarılan yasayla birlikte cinayet, adam yaralama, yağmalama gibi suçların serbest bırakılacağını öne sürdü. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahıs, bir nevi arınma gecesi olacağını ileri sürdü.