2 genç gardiyanı öldüren mahkum idam edildi! Bakın son sözleri ne oldu

Yaklaşık 23 yıl önce, bir tanıdığının hapishaneden kaçmasına yardım etme girişimi sırasında 19 yaşındaki iki gardiyanı vurarak öldüren mahkum Michael Tisius, Salı akşamı idam edildi. Tisius'un son sözleri ise, daha iyi bir adam olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etmek oldu.

Yetkililer, 42 yaşındaki Michael Tisius'un Bonne Terre'deki eyalet hapishanesinde ölümcül bir pentobarbital enjeksiyonu aldığını ve saat 18:10'da öldüğünü açıkladı.

"İŞLEDİĞİM SUÇLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

22 Haziran 2000'de gardiyan Leon Egley ve Jason Acton'ın Randolph İlçe Hapishanesinde öldürülmesinden hüküm giydi. Son bir yazılı açıklamada Tisius, "Daha iyi bir adam olmak için" çok çabaladığını ve işlediği suçlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Michael Tisius "Üzgünüm. Ve sonuna geldiğim için değil. Gerçekten üzgün olduğum için." dedi.

AVUKATLAR YASALARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

Tisius'un avukatları, ABD Yüksek Mahkemesini temyizlerde, bir hüküm duruşmasındaki jüri üyesinin okuma yazma bilmediğini ve Missouri yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek infazı durdurmayı talep etti. Mahkeme Salı öğleden sonra bu talebi reddetti. Yüksek Mahkeme daha önce başka bir iddiayı, cinayetler sırasında henüz 19 yaşında olduğu için Tisius'un bağışlanması gerektiği reddetmişti.

18 YAŞ ALTI İNFAZ YASAK

2005 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararı, suçları işlendiğinde 18 yaşın altındakilerin infaz edilmesini yasaklıyor. Avukatları, cinayetler işlendiğinde 19 yaşında bile olmayan Tisius'un cezasının şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapse çevrilmesi gerektiğini savunmuştu.