2.Elizabeth öldü, geriye az bilinen ilginç özellikleri kaldı

Kraliçe 2.Elizabeth, ölümünün ardından 96 yıllık bir yaşam bıraktı. Çok genç yaşta Kraliçe olan 2.Elizabeth,alışkanlıkları,rekorları ile de gündem de yer alıyor. Birçok ülkeye giden 2.Elizabeth'in pasaportunun bulunmaması, seyahatler de çaydanlığını taşımayı ihmal etmemesi bu özelliklerinden bazıları.Kraliçe 2.Elizabeth, kırdığı rekorlar ile de konuşuluyor.

Kraliçe 2.Elizabeth'in 8 Eylül de ölmesinin ardından yaşadığı süreçte yaptıkları konuşuluyor. 96 yıllık yaşamında Kraliçe birçok rekorun sahibi olurken aynı zamanda alışkanlıkları ile de konuşuluyor. Kendi kan ünitelerini, çaydanlığını yanında taşıyor. Rekorları arasında ise en uzun görevde kalan Kraliçe unvanını taşıyor.

PASAPORTU YOK

Kraliçe sayısız ülkeye gitse de pasaportu yok. Kraliçe 2.Elizabeth seyahatlerinde oldukça dikkatli davranıyor.Seyahatlerinde çaydanlığını yanından ayırmıyor. Kanını da herhangi bir sağlık riskine karşılık yanında taşıyor.

FRANSIZCAYI İYİ KONUŞUYOR

Kraliyet ailesi üyelerinin birkaç dili iyi konuşması gerektiği ailenin gelenekleri arasında. Kraliçe 2.Elizabeth'de, tarihin en çok seyahat eden Britanyalı hükümdarlarından biri olarak Fransa'yı ziyaret ederken Fransızca olarak bir dizi resmi konuşma yaparak dil maharetini gururla göstermişti.

EN UZUN GÖREVDE KALAN HÜKÜMDAR

Kraliçe 2.Elizabeth,en uzun görevde olan hükümdâr. Elizabeth, göreve 27 yaşında gelmişti. En uzun evli kalan İngiliz Monarşisi üyesi ve tahta çıkışı 300 milyon kişi tarafından izlenen 2.Elizabeth,bu rekorları da elinde bulunduruyor.