2. dünya savaşından kalma 3 bomba bulundu! 20 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın tarihi şehri Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bomba bulunmasının ardından yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi.

Köln şehir merkezinin büyük bir bölümü, hastaneler, bakım evleri ve bir otel dahil olmak üzere güvenlik şeridiyle çevrildi. Uzmanlar patlayıcıları etkisiz hale getirmeye çalışırken, polis 3200 fitlik (yaklaşık 1 kilometre) "tehlike bölgesini" tamamen temizledi.

Bu durum çeşitli okulların, anaokullarının, müzelerin ve hatta yerel tramvay ağının saatlerce kapatılmasına neden oldu. Ünlü Ren Nehri üzerindeki üç köprü de kullanım dışı kaldı.

Şehrin önemli simgesi olan Köln Katedrali, tehlike alanının hemen dışında kalıyor.

Bulunan bombalar 80 yıldan eski ABD yapımı silahlar. İkisi 90 kilogram ağırlığında, üçüncüsü ise 45 kilogramlık daha küçük bir bomba.

Bombaların sert yüzeye temas ettiğinde patlayan darbe fitilleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Bombalar ilk olarak Pazartesi günü Ren Nehri'nin sağ kıyısında, Deutz tersanesi yakınlarındaki inşaat çalışmaları sırasında keşfedildi.

Köln'den alınan fotoğraflarda çitle çevrili alanlar görülüyor ve bunların bomba imha uzmanlarının çalıştığı yerler olduğu düşünülüyor.

Yetkililer, tüm patlayıcıların öğle vaktine kadar güvenli şekilde kaldırılacağını doğruladı.

Gönüllüler ve polis, şehir çevresinde dolaşarak yerel halkı ve işletme sahiplerini tahliye emrinden haberdar etti. Kapı zillerini çalıp posta kutularından sesleniyorlardı.

Belediye, mağdur durumdakiler için çadırlar kurdu. Şehir yetkilileri, bu çadırlarda yemek, içecek ve sakinlerin ihtiyaç duyabileceği temel destek bulunduğunu söyledi.

Bu tahliye, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki en büyük tahliye operasyonu olarak kayıtlara geçti.

Köln, savaşın en çok bombalanan şehirlerinden biri olarak biliniyor. RAF tarafından gerçekleştirilen 260'tan fazla hava saldırısına maruz kalmış ve yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Mart ayında Paris'te 660 libalık bir İkinci Dünya Savaşı bombası bulunması Eurostar'ı kaosa sürüklemişti. Gece bakım çalışması yapan işçiler tarafından "rayların ortasında" bulunan büyük patlayıcı nedeniyle Paris Gare du Nord'dan kalkan ve gelen trenler durmuştu.

Ekim 2024'te ise Japonya'da Miyazaki Havalimanı'nda pist altında gömülü bir İkinci Dünya Savaşı bombası beklenmedik şekilde patlamış, tüm uçuşlar iptal edilmişti. Patlama pistte yaklaşık 7 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde krater oluşturmuş, 80'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Köln'deki operasyon devam ederken, şehir sakinleri güvenlik önlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.