1940'ta çekilen fotoğraftaki detay dünyayı ayağa kaldırdı: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız

1940 yılında bir sahil kasabasında çekilen fotoğraftaki detay, bir anda gündeme oturdu. Fotoğraftaki adamın elinde akıllı telefonla uğraştığı görülürken, sosyal medyada bazı kullanıcılar "Zamanda yolculuk var, elinizde ileri teknolojiler bulunuyor. İnsanları daha fazla kandıramazsınız" tepkisinde bulundu.

Zamanda yolculuğun olup olmadığı günümüzde hala tartışılan konular arasında yer alıyor. 1940 yılında bir sahil kabasında çekilen bir fotoğraf da bu tartışmaların fitilini daha fazla ateşledi.

ELİNDE TELEFONLA UĞRAŞIRKEN GÖRÜLÜYOR

Fotoğrafta herkesten farklı olarak ayakta duran bir adamın, elinde akıllı telefonla uğraştığı görülüyor. Bu fotoğrafın sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

"İNSANLARI DAHA FAZLA KANDIRAMAZSINIZ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Zamanda yolculuk var, elinizde ileri teknolojiler bulunuyor. İnsanları daha fazla kandıramazsınız" tepkisinde bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, ileri teknolojiyi insanlardan saklamakla suçlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BİR FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

1860 yılına ait tabloda genç kızın elinde Iphone benzeri bir telefonu tutması, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.