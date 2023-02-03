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16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

Dünya Haberleri

16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

Uluslararası polis gücü Interpol, 16 yıldır aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta'nın üyesi Edgardo Greco'yu (63) gözaltına aldıklarını duyurdu. Çok tehlikeli olduğu belirtilen Greco'nun, bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

İtalya'da 30 yıldır kaçak olan ve geçen haftalarda bir sağlık kliniğinde gözaltına alınan ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro'dan sonra Interpol, dün 16 yıldır kaçak olan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta'nın üyesi Edgardo Greco'yu Fransa'da gözaltına alındığını duyurdu.

16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

RESTORANDA PİZZA ŞEFİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Greco'nun 'çok tehlikeli bir kaçak' olduğunu belirten Interpol, 1990'larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı. Greco'nun, Fransa'nın Saint Etienne kentinde bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

"ADALETTEN SONSUZA KADAR KAÇAMAZLAR"

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Greco'nun yakalanmasıyla ilgili polisi 'alkışladığını' belirtirken Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar. Dünyanın dört bir yanındaki kendini işine adamış polisler her zaman adaletin yerine getirilmesini sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

Niye yakaladilar ki adam pisman olmus parasini calisarak kazaniyor türkiyeye gelseydi bol bol pizza yerdik hapsede girmezdi

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