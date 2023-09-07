16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmeni tutuklandı

TikTok fenomeni Luke Rockwell, 16 yaşındaki bir hayranı ile cinsel ilişkiye girdiği ve bunu gizlice kaydettiği iddiasıyla Tayland'da tutuklandı. Rockwell, hayranına cinsel yolla bulaşan hastalıklar da geçirdi. Amerika kökenli olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. İlişkiye başlarda korunaklı yaklaşsa da daha sonra korumasız ilişkiye geçti. İhbar üzerine gözaltına alındı, ancak kefaletle serbest bırakıldı. Kefalet ücreti açıklanmadı.

Tiktok fenomeni Luke Rockwell 16 yaşındaki hayranı ile cinsel ilişkiye girip gizli videoya aldığı gerekçesi ile Taylan'da tutuklandı.

Rockwelli ayrıca hayranına cinsel yolla bulaşan bir çok hastalık bulaştırdı.

Amerika asıllı olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu.

Instagram üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki bir kız öğrenci ile defalarca ilişkiye girdi. İlişkiye ait anları gizli bir şekilde videya aldı.

Hayranı ile ilk başlarda korumalı olarak ilişkiye giren Rockwell, daha sonra temi olduğunu söyleyerek hayranı korumasız ilişkiye girmeyi ikna etti.

16 yaşındaki kızın şiddetli ağrılar yaşamaya başlayınca annesine Rockwell, ile aralarında geçen her şeyi annesine anlattı.

Annesinin polise haber vermesi üzerine Rockwell, kısa gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Rockwell hakkında tutuklama kararı verildi. Fakat kefalet ile serbest bırakıldı.

Kefalet ücreti hakkında açıklama yapılmadı.