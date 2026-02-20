Haberler

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

Florida'da Alyssa Ann Zinger, çevrim içi ortamda kendisini "evde eğitim gören" 14 yaşında bir öğrenci gibi tanıtarak 12-15 yaş arası çok sayıda erkek çocuğa tecavüz ettiği suçlamasıyla Kasım 2023'te tutuklandı; soruşturmaya yeni şikâyetler eklendi ve davanın 26 Mayıs 2026'da başlaması planlanıyor.

  • Alyssa Ann Zinger, Kasım 2023'te kendisini 14 yaşında gibi tanıtarak 12-15 yaş grubundaki çocuklarla iletişim kurduğu ve cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına alındı.
  • Zinger'ın yargılamasının 26 Mayıs 2026'da başlaması planlanıyor.
  • Nisan 2024'te dört yeni mağdur iddiası dosyaya eklendi ve davanın kapsamı genişledi.

ABD'nin Florida eyaletinde Alyssa Ann Zinger hakkında yürütülen çocuk istismarı soruşturmasında yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Tampa Polisi, Zinger'ı Kasım 2023'te çevrim içi ortamda kendisini "evde eğitim gören" 14 yaşında bir öğrenci gibi tanıtarak 12-15 yaş grubundaki çocuklarla iletişim kurduğu ve cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına aldığını duyurdu.

KASIM 2023'TE İLK TUTUKLAMA

Dosyaya göre soruşturma ilerledikçe yeni şikâyetler de geldi. Spectrum News/Bay News 9, Nisan 2024'te dört yeni mağdur iddiasının daha dosyaya eklendiğini ve davanın kapsamının genişlediğini aktardı.

Zinger'ın ilk tutuklama sürecine ilişkin mahkeme evraklarına dayandırılan haberlerde de suçlamaların Snapchat üzerinden kurulan iletişim ve paylaşılan içerikler üzerinden şekillendiği bilgisi yer aldı.

"ASIL MAĞDUR BENİM KIZIM" SAVUNMASI

Ocak 2026'da bazı medya kuruluşlarına konuşan baba Josh Zinger ise kızının uzun süredir zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek, "asıl mağdurun" kızı olduğunu iddia etti. Haberlere göre baba, kızının bilişsel ve psikolojik durumunun dosyada yeterince dikkate alınmadığını savundu.

DURUŞMA TARİHİ: 26 MAYIS 2026

Dava takvimine ilişkin aktarımlara göre Zinger'ın yargılamasının 26 Mayıs 2026'da başlaması planlanıyor. Zinger'ın suçlamaları kabul edip etmediğine ve savunma stratejisine ilişkin resmi mahkeme kayıtlarında yer alan ayrıntılar kamuoyuna sınırlı yansırken, dosyadaki iddialar mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

