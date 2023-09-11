14 yaşındaki çocuk kendisini istismar eden öğretmenini boğazını keserek öldürdü

Hindistan'da 14 yaşındaki bir çocuk, kendisini taciz eden öğretmenini öldürdü ve tutuklandı. Polis, öğretmenin çocuğu taciz ettiğini ve tehdit ettiğini belirtiyor. Soruşturma devam ediyor. Bu trajik olayın ardından adalet sağlanmalı ve çocuk travmayı atlatmalı.

Hindistan'da 14 yaşındaki erkek çocuğu kendisini taciz eden öğretmenini öldürdüğü için tutuklandı.

Polis, 28 yaşındaki öğretmenin çocuğu düzenli olarak taciz ettiğini ve hatta taciz olayını videoya çektiğini söyledi.

Polis ekipleri, Jamia Nagar'da bir evin ikinci kattaki odasından kan geldiği ve odanın açık olduğu ihbarını aldıktan sonra olay yerine geldi.

Olay yerine gelen polis ekibi, adamın kanlar içinde yerde yattığını ve boynunda derin kesikler olduğunu buldu.

Polis, öldürülen öğretmenin eşcinsel olduğunu, öğrencisini taciz edip videoya aldığını, defalarca öğrencisini videoyu yayınlamakla tehdit edip tavizde bulunduğunu söyledi.

Cinayet öncesi öncesi, öğrenci öğretmenin tek odalı evine gelip öğretmenine telefon açıp eve gelmesini söyledi.

Öğrenci, eve gelen öğretmenini kendisi ile getirdiği kesici alet ile boğazını keserek öldürdü.

Öğrenci, verdiği ifadede öğretmenin aylarca tehdit ve şantajla kendisini taciz ettiğini söyledi.

Polis, cinayeti kesin olarak çocuğun işleyip işlemediğini öğrenmek için soruşturmayı sürdürüyor.

Çocuk, polise öğretmenin onu defalarca cinsel taciz ettiğini ve onu videoya çektiğini söyledi. Polis, çocuğun ifadesinin doğru olduğunu doğrulamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Bu çok üzücü bir olay. Umarım çocuk bu travmayı atlatabilir ve adalet yerini bulur.