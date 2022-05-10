'14 Temmuz ve 9 Ağustos'a dikkat' diyen zaman yolcusu, bu tarihlerde yaşanacak korkunç olayları anlattı

Zaman yolculuğuna dair tartışmalar devam ediyor. Sosyal medyada 'thehiddengod1' olarak da bilinen Kawhi Leonard da bir zaman yolcusu ile gerçekleştirdiği röportajın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"BÜYÜK BİR BÖLÜNME OLACAK"

Zaman yolcusuna 14 Temmuz 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek büyük depremin ardından yeryüzünden büyük bir kırılma meydana gelecek.

"2 MİLYON KİŞİ KAYBOLACAK"

Zaman yolcusunun ikinci iddiası ise daha ilginç. Zaman yolcusu, 9 Ağustos'ta 2 milyon kişinin esrarengiz bir şekilde dünyadan kaybolacağını öne sürüyor. 3 Ekim 2022'de ise Stalker olarak bilinen yaratıklar tüm dünyada ortaya çıkacak.