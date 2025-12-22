13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ekim ayında Şam Büyükelçisi olacağı bildirilen, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ataması resmiyet kazanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bugün görevine başlıyor.

13 YIL SONRA BÜYÜKELÇİ DÜZEYİNDE TEMSİL

Geçici maslahatgüzar Burhan Köroğlu'nun görev süresinin sona ermesiyle birlikte Türkiye, 13 yıl sonra Şam'da ilk kez büyükelçi seviyesinde temsil edilmiş olacak.

GÖREV TARİHİNİ KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

Atama kararının ardından birçok bakanı ziyaret eden Yılmaz, 26 Kasım'da gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu toplantısına da katılmış ve görevine başlayacağı tarihi şu sözlerle duyurmuştu:

"22 Aralık'ta devralacağım Şam Büyükelçiliği görevi nedeniyle MGK'ya son kez katılmış oldum. MGK masasında yer almak, devletimizin güvenlik bürokrasisinde görev alanlar için hizmette ulaşılabilecek en üst noktadır. Bu süreçte başta Bakanımız Sayın Hakan Fidan olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."

SDG ÖNCELİKLİ KONU

Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut tabloda en önemli gündem maddelerinden biri SDG'nin entegrasyonu olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra ülkenin yeniden imarı ve sığınmacıların geri dönüşü gibi konular da iki ülke ilişkilerinde öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

NUH YILMAZ KİMDİR?

51 yaşındaki Nuh Yılmaz, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ Sosyoloji, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde tamamladı. 2013 yılına kadar 24 TV, ATV, CNN Türk ve Star gazetesinde gazetecilik yaptı.

2013 yılında Millî İstihbarat Teşkilatı'na katılan Yılmaz, 2023'e kadar burada Hakan Fidan ile birlikte görev aldı. Fidan'ın Haziran 2023'te Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na geçen Yılmaz, Bakan Başdanışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mayıs 2024'ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, çalışmalarını ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika başlıkları üzerine sürdürdü.