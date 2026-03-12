13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

ABD'nin Alabama eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuk, annesini boğmaya çalıştığını gördüğü babasına müdahale ederek onu dövdü. Olayın ardından baba aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

EŞİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Polis ve yerel basında yer alan bilgilere göre olay, salı günü Alabama'nın Foley kentinde meydana geldi. İddiaya göre Daniel Hernandez-Lopez isimli kişi, evde yaşanan tartışma sırasında eşini boğmaya çalıştı.

Durumu fark eden 13 yaşındaki çocuk, annesini korumak için babasına müdahale etti. Polis, babanın tartışma sırasında evin dışına çıkan oğluna bisikletle saldırmaya çalıştığını belirtti.

BABASINA DEFALARCA YUMRUK ATTI

Bunun üzerine çocuk, babasına defalarca yumruk attı. Polis yetkilileri, ağır derecede alkollü olduğu belirtilen Hernandez-Lopez'in iki gözünün morardığını ve dudağının ciddi şekilde şiştiğini açıkladı. Yetkililer, adamın kısa süreliğine bayılmış olabileceğini de belirtti.

BABA TUTUKLANDI

Polis ayrıca Hernandez-Lopez'in olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olabileceğini ifade etti. Şüpheli, aile içi şiddet suçlamasıyla Baldwin County hapishanesine gönderildi.