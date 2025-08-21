113 Yıllık Kilise Heyelan Riski Nedeniyle Taşındı

113 Yıllık Kilise Heyelan Riski Nedeniyle Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 kilometre uzağa taşındı. Taşıma işlemi iki gün sürdü ve yaklaşık 45 milyon avroya mal oldu.

İSVEÇ'in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, heyelan riski nedeniyle 5 kilometre ileriye taşındı.

İsveç'in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzağa taşındı. İki gün süren taşıma işlemi sırasında 672 ton ağırlığındaki yapı, tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı. Yetkililer, sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon avroya mal olan yer değişikliğinin bir başlangıç olduğunu bildirdi. Kentin tamamının da 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacağı belirtildi.

Kiruna şehri, dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi için yeri değiştirilen Kiruna Kilisesi için taşınmanın yapılacağı yollar 9 metreden 24 metreye genişletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.