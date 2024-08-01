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11 Eylül Saldırılarının Planlayıcıları İtirafçı Oldu

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ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi itirafçı oldu. Pentagon üç ismin suçlarını itiraf ettiklerini duyurdu.

ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi itirafçı oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üç ismin suçlarını itiraf ettiklerini duyurdu.

Pantagon; yıllardır yargılanmadan ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile varılan anlaşmanın detaylarını ise kamuoyuna açıklamadı.

Amerikan New York Times gazetesi ise üç ismin, idam yerine müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaları karşılığı itirafçı olmayı kabul ettiklerini yazdı.

Gazeteye göre savcılar, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, varılan anlaşmanın detaylarını açıklayan bir mektup gönderdi.

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların "mimarı" olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan'da yakalanmıştı.

Sanıklar; komplo kurmak, savaş hukukunu ihlal ederek cinayet işlemek, sivillere saldırmak, kasten ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukunu ihlal ederek mülke zarar vermek, "terörizm ve terörizme maddi destek" gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

Saldırılarda 2976 kişi hayatını kaybetmişti

ABD, 11 Eylül 2001'de, Japonya'nın 1941'deki Pearl Harbour saldırısından bu yana topraklarındaki en kanlı saldırılara sahne oldu.

El-Kaide örgütünün 19 militanı dört yolcu uçağını kaçırdı. İlk iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçak ise Pentagon'a çarptırıldı.

Koordineli saldırılarda dördüncü uçağın da başkent Washington'daki bir federal hükümet binasını vurması planlandı ancak bu uçak yolcuların militanlara direnmesi sonucu Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düştü.

Saldırılarda 2976 kişi hayatını kaybetmiş, ABD "Terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.

BBC

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