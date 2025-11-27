100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

Çin'deki Qianlingshan Parkı'nda çekilen görüntüler, neredeyse 100 maymundan oluşan büyük bir grubun dağdan aşağı inanılmaz bir hızla akın etmesini gözler önüne serdi. O anlar, hem şaşırtıcı hem de korkutucu bir izlenim bıraktı.

Teleferikle dağa çıkan bir turist, çevresinde bir anda yüzlerce maymun belirdiğini görünce kameraya sarıldı. Videoda, onlarca makakın yokuş aşağı koştuğu, bazıların ise dağın üzerinde bulunan kablolar boyunca kayarak ilerlediği net bir şekilde görülüyor.

Bazı maymunlar bariyerlerin üzerinden atlayarak alt patikalara doğru ilerlerken turistler büyük bir panikle sığınağın altına saklandı. Videoyu çeken kişi, maymunların her yönden — arkadan, yukarıdan ve yandan — bir anda belirdiğini ve yaşanan kaosun tüylerini diken diken ettiğini söyledi.

Park görevlilerine göre bölgede yaklaşık bin kadar vahşi makak yaşıyor. Bu maymunlar serbestçe geziyor, gruplar halinde dolaşıyor ve zaman zaman kendi aralarında kavga ediyor. Görevliler, ziyaretçilere özellikle yiyecek getirmemeleri ve maymunlarla yakın temastan kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Yetkililer şu anda makak nüfusunun yönetimi için yeni bir düzenleme hazırlığında. Halktan görüş toplanırken, maymun sayısının kontrollü şekilde azaltılması, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve ziyaretçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması gündemde.

Bölgedeki makak nüfusunun yıllar içinde hızla arttığı, parkın kapasitesini zorladığı ve doğaya baskı oluşturduğu daha önce de dile getirilmişti. Uzmanlar, ekosistemi korumak için nüfusun kademeli şekilde dengelenmesini öneriyor.

Daha önce de maymunların turistlerle yaşadığı sorunlu olaylar gündeme gelmişti. Bazı bölgelerde maymunlar, turistlerin yanına rahatça yaklaşarak eşya çalabiliyor veya saldırganlaşabiliyor. Hatta kısa süre önce bir maymun çetesinin turistlerin cep telefonlarını çalıp karşılığında yiyecek istediği ortaya çıkmıştı.

Daha trajik bir olayda ise Hindistan'da bir bebek, maymunlar tarafından kaçırılıp su dolu bir varile atılarak hayatını kaybetmişti.