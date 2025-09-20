10 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

ABD'nin başkenti Washington'da, 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında 10 yıl aradan sonra yeniden bayrak töreni düzenlendi.

"SURİYE'NİN MEŞRUİYETİNİN TEYİDİ"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, törende Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti. Şeybani, bu anı "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak nitelendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Şeybani, 14 yıllık iç savaşın acılarına dikkat çekerek, "Elbette bu tarihi bir an" dedi.

"ÖZGÜRLÜĞÜN KOKUSUNU ALABİLİRSİNİZ"

1989'dan beri ABD'de yaşayan Şamlı Raghad Bushnaq, töreni "hayal edilemez" olarak tanımladı. Bushnaq, "En son buraya geldiğimde insanlar yüzlerini kapatıyordu. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bushnaq ayrıca Türkiye'ye ve kendilerine destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

"YENİ BİR SAYFA"

Suriye asıllı Amerikalı yayıncı Ameer Alsamman da bugünü "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcı" olarak değerlendirdi. Alsamman, yaptırımların kaldırılması çağrısı yaparak, "Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu işlerin doğru yönde gittiğinin işareti" dedi.