Haberler

10 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

10 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği'nde 10 yıl sonra yeniden bayrak töreni yapıldı. Bakan Esad Hasan Şeybani bunu "Suriye'nin meşruiyetinin teyidi" olarak nitelendirirken, Suriye asıllı Amerikalılar töreni "yeni bir sayfa" olarak değerlendirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da, 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında 10 yıl aradan sonra yeniden bayrak töreni düzenlendi.

"SURİYE'NİN MEŞRUİYETİNİN TEYİDİ"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, törende Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti. Şeybani, bu anı "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak nitelendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Şeybani, 14 yıllık iç savaşın acılarına dikkat çekerek, "Elbette bu tarihi bir an" dedi.

10 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

"ÖZGÜRLÜĞÜN KOKUSUNU ALABİLİRSİNİZ"

1989'dan beri ABD'de yaşayan Şamlı Raghad Bushnaq, töreni "hayal edilemez" olarak tanımladı. Bushnaq, "En son buraya geldiğimde insanlar yüzlerini kapatıyordu. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bushnaq ayrıca Türkiye'ye ve kendilerine destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

10 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

"YENİ BİR SAYFA"

Suriye asıllı Amerikalı yayıncı Ameer Alsamman da bugünü "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcı" olarak değerlendirdi. Alsamman, yaptırımların kaldırılması çağrısı yaparak, "Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu işlerin doğru yönde gittiğinin işareti" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
AK Parti'deki peş peşe istifalar sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum: Mevzu derin

AK Parti'de peş peşe istifalar! Eski partiliden çarpıcı değerlendirme
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım

Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Görüntü korkunç! Bir ilimiz geceyi uyumadan geçirdi
Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atandı

Can Holding soruşturmasında çok sayıda şirkete kayyum kararı!
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu

Ödül gibi atama: O öğretmen artık başkan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı

Dünya rekorunu kimseye bırakmadık!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.