10 yıl aradan sonra ilk kez bir uçak, Suriye'den Hac ibadeti için Müslüman hacıları Suudi Arabistan'a taşıdı

Suriye Ulaştırma Bakanlığı'na göre, 270 Suriyeli Salı sabahı erken saatlerde Şam'dan Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşla Hac yolculuğuna çıktı. Bu gelişme, Şam ile Riyad arasındaki ilişkilerin yumuşamasının bir parçası olup, Suudi Arabistan'ın 2012'de kesilen bağların ardından Suriye'ye ilk büyükelçisini atamasından günler sonra gerçekleşti.

Suriye, 2023 yılında Arap Birliği'ne yeniden kabul edildi. 2011'de Başkan Beşar Esad'ın hükümet karşıtı protestoculara baskısı nedeniyle üyeliği askıya alınmıştı. O zamandan beri birçok Arap ülkesi Şam ile diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu.

Bakanlık, Salı akşamı geç saatlerde Şam'dan Cidde'ye bir başka hacı uçağının daha kalkacağını belirtti. Geçen yıl, 1.8 milyon Müslüman Mekke'ye Hac yolculuğuna katıldı. Bu yıl Hac ibadeti, 14 Haziran akşamı başlayacak.

Hac, İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanlar, fiziksel ve mali olarak yapabilecek durumda iseler, hayatlarında en az bir kez bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdürler. 14. yılına giren Suriye iç savaşı, yarım milyon insanın ölümüne ve nüfusun yarısının yerinden edilmesine neden oldu. Savaş durma noktasına gelirken, çözüm bulma çabaları da dondu. Cephe hatlarında yoksulluk yaygın ve yardım giderek azalıyor, artan göç konusunda alarm veren ülkelerin sayısı artıyor.