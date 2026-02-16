Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

İtalya'nın Bergamo kentinde bir süpermarkette yaşanan saldırı ülke gündemini sarstı. İsrail- Romanya vatandaşı olduğu belirtilen evsiz bir şüpheli, ailesiyle birlikte marketten çıkmaya hazırlanan bir yaşındaki kız çocuğunu zorla kaçırmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda küçük çocuk arbede sırasında ağır yaralandı.

KIZINI BIRAKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Görüntülerde siyah kapüşonlu üst ve yeşil pantolon giyen saldırganın, otomatik kapılardan geçildiği sırada aniden bebeğe yöneldiği ve çocuğu ailesinin elinden koparmaya çalıştığı görülüyor. Anne, saldırganla mücadele ederek kızını bırakmamak için direnirken, baba da alışveriş arabasını bırakarak müdahale etti. Çevredeki müşteriler ve güvenlik görevlileri kısa sürede olaya dahil oldu.

KÜÇÜK KIZ CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında saldırganın çocuğu kollarından ve bacaklarından çektiği, bu sırada küçük kızın ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan bir yaşındaki çocuğun yapılan kontrollerinde uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Sağlık ekipleri, yaralanmanın şiddetli çekiştirme ve zorlamaya bağlı travma sonucu oluştuğunu bildirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık, şüpheli hakkında 14 yaşından küçük bir çocuğu kaçırmaya teşebbüs ve nitelikli saldırı suçlamalarıyla dava açtı. Tutuklanan zanlının cezaevinde bulunduğu ve soruşturmanın güvenlik kamerası kayıtları ile tanık ifadeleri doğrultusunda sürdüğü açıklandı.