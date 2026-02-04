Haberler

Brezilya'da otobüsü devrildi: 16 ölü, 44 yaralı

Brezilya'da otobüsü devrildi: 16 ölü, 44 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BREZİLYA'nın Alagoas eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Ceara eyaletinden dönen otobüsün, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildiği bildirildi. Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı belirtildi. Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Yılmaz Tunç'tan açıklama: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur

Kan donduran cinayete sessiz kalmadı: İnsanlık suçudur
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü