Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar - Haberler
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Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

Yunanistan ile ABD'nin geçtiğimiz günlerde imzaladığı 5 yıl süreli yeni savunma anlaşmasında ABD'nin Ege'de bulunan adalarda yeni üs kurma girişimlerinin olduğu anlaşıldı. ABD Gökçeada'ya sadece 7 mil uzaklıktaki Semadirek Adası'na üs kurma hazırlıklarına başladı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.eleftherostypos.gr'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde Abd Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında 5 yıl süreli imzalanan Savunma Anlaşması'nın kilit maddelerinden birinin ABD'nin Girit Adası'ndan sonra Ege'deki bazı adalarda üs kurulmasına izin verildiği ortaya çıktı.

Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

ABD, DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÜCÜNÜ ARTTIRIYOR, EGE'YE YERLEŞİYOR

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın medyaya yaptığı açıklamada, ABD'nin Ege adasında yeni bir ABD üssü inşa etmeye hazırlandığı ve Ege'deki Yunanistan adasında ABD Donanmasının yanı sıra Donanmanın Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığının güçlendirilmesini ve hızlı gelişimini kolaylaştıracak bir yer olduğunu söyledi.

Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

GÖKÇEADA'YA SADECE 7 MİL UZAKLIKTA

ABD üssünün kurulacağı adanın Gökçe Ada'ya 7 mil uzaklıktakiSemadirek (Samothraki) Adası'nın olduğu açıklandı. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Dedeağaç (Evros) iline yakınlığı ve Rus donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerini takip edebilecek coğrafi konuma sahip olduğu gerekçesiyle kararın alındığı açıklandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar - Haberler
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