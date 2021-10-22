Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan balıkçının cesedi timsahın karnında karnından çıktı
Brezilya'da 16 ekim tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Elias Araujo isimli balıkçının cansız bedeni Amazon ormanında bulunan Rio Negro nehrinde yaşayan timsahlardan birinin karnından çıktı.
Brezilya'da Elias Araujo isimli balıkçı Amazon ormanında bulunan Rio Negro nehrinde kayığı ile balık avladığı sırada yedi korsanın saldırısına uğradı. Korsanlar kayığına el koyduktan sonra balıkçıyı suya attı.
Korkunç olayı, bir insana ait kalıntıların timsah tarafından yendiğini gören vatandaşlar ortaya çıkardı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan timsahın karnından çıkan parçaların 16 ekim tarihinden bu yana kayıp olan Elias'a ait olduğu tespit edildi.
Elias'ın saldırganlar tarafından öldürüp suya mı atıldı yoksa, kaçarken suya düşüp timsah tarafından parçalandı mı bilinmiyor. Polis saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Elias'ın arkadaşı Portal Tucuma'da saldırganlardan kaçtıktan bir gün sonra ormanda sağ bulundu. Bulunduğunda şok geçirdiği için iki gün hastanede tedavi altında tutuldu.