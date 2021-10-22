Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan balıkçının cesedi timsahın karnında karnından çıktı

Brezilya'da Elias Araujo isimli balıkçı Amazon ormanında bulunan Rio Negro nehrinde kayığı ile balık avladığı sırada yedi korsanın saldırısına uğradı. Korsanlar kayığına el koyduktan sonra balıkçıyı suya attı.

BALIKÇININ PARÇALARI TİMSAHIN KARNINDAN ÇIKTI

Korkunç olayı, bir insana ait kalıntıların timsah tarafından yendiğini gören vatandaşlar ortaya çıkardı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan timsahın karnından çıkan parçaların 16 ekim tarihinden bu yana kayıp olan Elias'a ait olduğu tespit edildi.

BALIKÇININ NASIL ÖLDÜĞÜ HENÜZ BİLİNMİYOR

Elias'ın saldırganlar tarafından öldürüp suya mı atıldı yoksa, kaçarken suya düşüp timsah tarafından parçalandı mı bilinmiyor. Polis saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Elias'ın arkadaşı Portal Tucuma'da saldırganlardan kaçtıktan bir gün sonra ormanda sağ bulundu. Bulunduğunda şok geçirdiği için iki gün hastanede tedavi altında tutuldu.

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