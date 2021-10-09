Yağmurların ardından toprak altından çıktılar! Üç gözlü canlı, hem erkek hem de kadın - Haberler
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Yağmurların ardından toprak altından çıktılar! Üç gözlü canlı, hem erkek hem de kadın

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların ardından toprak altından üç gözlü canlılar çıktı. Triops türünden olduğunu belirlenen canlılar, ilginç üreme yöntemleriyle de dikkat çekiyor. Çünkü bu canlılar döllenmeden üreyebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki yağmurların ardından üç gözlü yaratıklar ortaya çıktı. Uzmanlar, paniğe gerek olmadığını çünkü bu yaratıkların bilim dünyasında çok ünlü olduğunu dile getirdi. Dış görünüşleri nedeniyle ilginç bulunan canlılar, hem erkek hem de dişilik özellikleri nedeniyle döllenmeden üreyebiliyor. Arkeolojik kazı alanları açısından zengin bir bölge olan Wupatki Ulusal Anıtı yetkilileri, söz konusu canlıların yaşayan fosiller diye de anılan Triops türünden olduğunu belirtti.

Latince ismi Triopsidae olan bu canlılar, 300 milyon yıldır fazla bir değişiklik göstermeden bugünlere geldikleri için bilim camiasında ünlü. Wupatki Ulusal Anıtı yetkililerinden Lauren Carter, "Bu iribaş büyüklüğündeki yaratıklar üç gözlü küçük at nalı yengeçlerine benziyor" diye konuştu.

Bilim insanlarına göre Triops yumurtaları, geçici göllerin oluşması için yeterli yağış düşene kadar çölde yıllar boyunca uykuda kalabiliyor. Buna rağmen söz konusu kabuklu canlılar, son derece nadir görülüyor. Hatta anıt yetkilileri geçici gölde onları gördüğünde ne tür bir canlı olduklarını anlayamadıklarını aktarıyor.

Yunanca "üç göz" anlamına geldiği için Triops adını alan bu canlılar, uzun evrimsel geçmişleri nedeniyle bazen "dinozor karides" diye de adlandırılıyor. Uzmanlara göre bu kabukluların ataları Devoniyen döneminde (419 milyon ila 359 milyon yıl önce) evrimleşti ve görünümleri o zamandan beri çok az değişti.

Genellikle eşeyli üreme yoluyla çiftleşen bu canlılar, kıtlık zamanlarında başka yollara da başvuruyor. Uzmanlara göre bu üç gözlü yaratıklar, aynı zamanda hermafrodit. Yani hem erkek hem de dişi cinsiyet organlarına sahipler. Ayrıca parteogenez yoluyla döllenmemiş yumurtalardan yavru üretilebiliyor.

Yağmurların ardından toprak altından çıktılar! Üç gözlü canlı, hem erkek hem de kadın
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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