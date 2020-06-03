Dünya ve Türkiye'deki müze videoları dijital medyada Pandemi döneminde dijital kültür sanat projesi olarak hizmete giren Müzeye Gel, dünyada ve Türkiye'deki çeşitli müzelerin orijinal içerikli profesyonel videolarını, sosyal medyada yayınlıyor.

Müzeye Gel Projesi, Evde Kal günlerinde müzeleri sosyal medyadan ücretsiz ziyaret etme olanağı sunmak için yola çıktı. Müzeye Gel, Türkiye ve dünyada farklı alanlarda faaliyet gösteren müze, açık hava müzesi, ören yerleri ve galerileri orijinal içerikli profesyonel videolarla, sanat severlerle buluşturuyor. Proje ile bugüne kadar Norveç, Tokyo, Kuveyt ve Türkiye'den videolar yerel müziklerle birlikte sosyal medyada yayınlayandı. Müzeye Gel, kontrollü sosyal hayat döneminde ise çekimleri pandemi öncesi yapılmış yerler yanında yeni çekilecek yerleri de izleyiciyle buluşturacak.

Müzeye Gel Proje Koordinatörü Banu Saylağ, "Pandemi dönemiyle birlikte dönüşen tüketim alışkanlıklarından kültür sanat da nasibini aldı. Müzelerin üç ay sonunda kapılarını açması bir yana fütüristler, müzeciliğin de şekil değiştireceğini öngörüyor. Müzeye Gel, bu amaçla dünyanın evde kaldığı ve dijitalleştiği bir dönemde "biz ailece ne yapabiliriz" sorusuna yanıt olarak doğdu. Yeni eğitim düzeninde bocalayan, sosyal medyanın amaçsız ve boş yollarına sapmaya can atan çocukları, Viking Müzesi'nde, Oyuncak Müzesi'nde, Tokyo Ulusal Müzesi'nde ağırlamak istedik. Evden çalışanların mesai bitimi eve gitme süresinde, koltuğa uzanıp trafiğe takılmadan

Ayasofya'yı İlber Ortaylı'dan dinlemesini sağladık. 65 yaş üstü Tünel'den Karaköy'e ağır adımlarla yürürken, dünyanın ikinci metrosunun hikayesini anlattık" dedi.

Müzeye Gel projesinin aile projesi olduğunun altını çizen Saylağ, "Videoların sunuculuğunu sekiz yaşındaki oğlumuz, anons çekimlerini on yaşındaki oğlumuz, montajları da on sekiz yaşındaki oğlumuz yapıyor. Çekimler ve metinler babaya, seslendirme ise evin annesi bana ait" diye konuştu.

Hikaye anlatıcılığına ağırlık vereceğiz

Kontrollü sosyal hayat döneminde de kültürel miras olan müzeler ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmaya katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Banu Saylağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyanın müze ve galeriler için etkinlik alanı haline geldiği bu dönemde, hikaye odaklı anlatıma yöneleceğiz. İzleyiciyi içine alan hikayelerle Orta Avrupa, Kuzey Avrupa, Uzak Doğu, Asya, Güney Amerika ve Türkiye'den yeni bölümleri yayına hazırlıyoruz."

Müzeye Gel'in etkin bir müze kanalı haline gelmesini hedeflediklerini belirten Saylağ,projenin sürdürülebilir olması için kurumsal şirketlerin ve kültür sanat vakıflarının desteğini beklediklerini ifade etti.