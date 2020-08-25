"Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin tanıtımı yapıldı
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"Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin tanıtımı yapıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ile Taipei Kültür ve Ekonomi Temsilciliği iş birliğiyle, "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

25.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:15

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ile Taipei Kültür ve Ekonomi Temsilciliği iş birliğiyle, "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Reyhanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantı Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. CHİU Chen YU'nun proje hakkında sunum yapılmasıyla başladı.

Burada konuşan Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, ilçelerine yapılan "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Projenin Reyhanlı için oldukça önemli olduğunu anlatan Hacıoğlu, kısa sürede tamamlanmasıyla ilçenin bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Merkez içerisinde meslek edindirme kursları açılarak vatandaşların istifadesine sunulacağını anlatan Hacıoğlu, "Vatandaşlarımız bu kurslarla meslek edinecekler. Halkımız burada hem öğrenecek hemde öğrettiği yerde pazarlama imkanına kavuşacaktır. Önümüzdeki aylarda Tayvan'dan birçok sanatçı buraya gelecektir." dedi.

Hacıoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emekleri AK Parti Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Şanverdi'ye ve katkısı olanlara teşekkür ettiğini belirtti.

Taipei (Tayvan) Ekonomi ve Kültür Misyonu Türkiye Temsilcisi Yaser Tai Hsiang'de toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak projeye katkısı olanlara teşekkür etti.

Reyhanlı Belediye Mehmet Hacıoğlu, Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. CHİU Chen YU, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Koray Cengiz'den oluşan heyet ve çok sayıda davetli yapımı süren "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"ni gezdi.

Merkezi'nin, 6 bin 800 metre kare alan üzere yapıldığı ve Eylül ayı sonunda tamamlanmasın planlandığı belirtildi.

'Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

Kaynak: AA

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