Dünya turuna çıkan Brezilyalı bisikletçi Larissa, Beyşehir'e geldi

BREZİLYALI bisikletçi Larissa Cantarelli (29), 1,5 yıl önce yaşadığı Portekiz'den bir kadının neler yapabileceğini göstermek için dünya turuna çıktı. Tur kapsamında Türkiye'de bulunan Cantarelli, Kapadokya'nın ardından Beyşehir'e gelerek tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etti. Cantarelli, "Neredeyse 15 ülke gezdim. Yolculuğumun amacı kadınların kendi başlarına bir şeyler başarabileceğini göstermek ve cesaret vermek" dedi.

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Larissa Cantarelli, Türkiye gezisi sırasında Kapadokya'dan sonra internetten gideceği araştırırken 1296-1299 yılları arasında yapılmış ahşap direkli olan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etmek istedi. Cantarelli, kar altında pedal çevirerek Beyşehir'e geldiği sırada yolda Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır gördü. Bayındır, belediye ekibi gönderip kar altında zorluk çekmemesi için araçla Beyşehir'e gelmesini sağlayıp, misafir etti. Beyşehir'de bir gün konaklayan Larissa Cantarelli, rehber eşliğinde tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etti, kentin tarihi ve kültürel yerlerine gezdi. Belediye Başkanı Bayındır, Cantarelli kentten ayrılmadan öncede Eşrefoğlu Cami maketini hediye etti.

'KADINLARA CESARET VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM'Kadınları cesaret verebilmek için bisikletiyle Portekiz'den yola çıktığını ifade eden Larissa Cantarelli, şunları söyledi: '

'Yolculuğa Portekiz'den başladım ve neredeyse 15 ülke gezdim. Bu yolculuğumun amacı kadınların kendi başlarına bir şeyler başarabileceğini göstermek ve kadınlara cesaret vermektir. Buraya Kapadokya'dan geldim. Yolda çok fazla rüzgar vardı ve yüzümü çok etkiliyordu. Benim için gerçekten çok zordu; ama kendimi güçlü hissettirdi. Güneşte de, yağmurda da bunu bir şekilde devam ettirdim. Bu gerçekten kendime meydan okuma ve güçlü bir kadın olarak bunu yapmaktan gurur duyuyorum. En zor zamanımda, en çok ihtiyaç duyduğum zamanda bisiklet sürerken Belediye Başkanı beni gördü. Beni o durumdan kurtararak burada misafir ettiler. Bu yüzden Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Büyükkafalı'ya çok teşekkür ederim. Bana bir melek gibi geldiler. En ihtiyaç duyduğum anda bana yardım ettiler. Bu yüzden gerçekten çok minnettarım. Aynı zamanda böyle şehirlerde bisiklet topluluklarının olması da gerçekten çok güzel"

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı