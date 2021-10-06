Toprağın metrelerce altında 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış

Dünya tarihine ışık tutması nedeniyle en dikkat çeken alanlardan biri olan arkeoloji, insanları şaşırtan çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kudüs'te gerçekleştirilen kazılarda bulunan tuvalet ise tarihi nedeniyle heyecan yarattı. Kraliyet Sarayı için özel olarak hazırlanan tuvalet 2 bin 700 yıllık.

"O DÖNEM ZENGİNLER KULLANABİLİYORDU"

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) salı yaptığı açıklamada Kudüs'ün Armon Hanatziv semtindeki lüks bir sarayda 2 bin 700 yıllık özel bir tuvaletin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Jerusalem Post'un haberine göre IAA adına kazıyı gerçekleştiren ekibe liderlik eden arkeolog Yaakov Billig şu ifadeleri kullandı:

Tarih öncesi dönemde özel tuvalet kabinleri çok nadirdi ve bugüne kadar çoğu Davud Şehri'nde (Kudüs'te bir arkeolojik bölge) olmak üzere yalnızca birkaçı bulundu. Esasen sadece zenginler mali olarak tuvaletleri karşılayabiliyordu.

BAŞKA PARÇALAR DA BULUNDU

Şalom'un aktardığına göreyse kazı alanında çalışan arkeologlar tuvaletle birlikte çanak çömlek parçaları, hayvan kemikleri ve bir zamanlar pencereler için parmaklık işlevi gören küçük parçaları da açığa çıkardı.

"KOKUYU BASTIRMAK İÇİN PARFÜM KULLANILMIŞ"

Kraliyet Sarayı'na ait olduğu belirtilen yaklaşık 1,5 x 2 metrelik alandaki tuvalet kabini herhangi bir monarşi sembolü taşımasa da kabinde 30 ila 40 adet kase bulundu. Billig kaselerin "Kötü kokuları bastırmak için oda parfümü, aromatik yağ veya tütsü bulundurmak amacıyla" kullanılmış olabileceğini dile getirdi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri