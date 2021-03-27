Dünya tiyatrolar gününde kadına şiddeti anlattılar

Dünya tiyatrolar gününde kadına şiddeti anlattılarZONGULDAK'ta Dünya Tiyatrolar Günü'nde özel gösterim olarak sergilenen 'Ölüm Kadın Meselesi' adlı tiyatro oyununda, kadına yönelik şiddet anlatıldı.

Dünya tiyatrolar gününde kadına şiddeti anlattılar

ZONGULDAK'ta Dünya Tiyatrolar Günü'nde özel gösterim olarak sergilenen 'Ölüm Kadın Meselesi' adlı tiyatro oyununda, kadına yönelik şiddet anlatıldı.

Zonguldak Sanat Tiyatrosu, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun hazırladı. 'Ölüm Kadın Meselesi' adı verilen oyuna tiyatro severler büyük ilgi gösterirken, salona pandemi nedeniyle az sayıda izleyici kabul edildi. Oyunu izleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Tiyatrocular olarak kadına şiddet olaylarına oyunları ile dikkat çekmek istediklerini söyleyen Zonguldak Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erhal Koltuk, koronavirüs sürecinde sahneyi ve izleyiciyi çok özlediklerini belirterek, "Tam 1 yıl oldu. Biz sahnelerden, izleyicimizden ayrı kaldık. Bu süreç içerisinde sahnelerimizi de, seyircimizi de çok özledik. Ülkemizin gündeminde maalesef yer tutan kadına şiddet, taciz, çocuğa şiddet ve taciz konusunu anlatmak için, bugün pandemi kurallarının el verdiği ölçüde seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Biz de bu oyunu Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında seyircimizle buluşturuyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı