Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Fargo kentinde ikamet eden Bill Fischer isimli adamın başına çok ilginç bir olay geldi. 4 günlük seyahate gitmesi nedeniyle aracını evinin önünde park eden adam, geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı.

KİLOLARCA CEVİZ BULDU

Kontrol amaçlı aracının kaputunu açan Fischer, motorun olduğu bölgede kilolarca ceviz buldu. Durum karşısında şaşkına dönen Fischer, cevizleri kızıl sincabın ağaçlardan toplayıp aracında depoladığını anladı.

"BİLEREK AĞAÇTAN UZAĞA PARK ETTİM"

Geçmişte benzer durumlarla karşılaşan fakat aracında bu kadar çok cevizin depolandığını ilk defa deneyimleyen Fischer, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Ağaca çok yakın duran başka araçlarım da var ve hep bu aracı seçiyor. Bilerek aracımı ceviz ağacından olabildiğince uzağa park ettim ancak hala buraya saklıyorlar" dedi.

"KIŞIN KAMP YAPMAYI PLANLIYORLARDI"

"Birçok yerde, radyatör fanında, her yerde ceviz vardı. Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu" diye konuşan Fischer, aracını temizledikten sonra neredeyse 160 litrelik kabı dolduracak kadar ceviz çıkardığını ekledi. Bir sigorta şirketinde çalışan Fischer, cevizleri motordan temizlemesinin 7 saat sürdüğünü aktardı.

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