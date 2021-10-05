Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı - Haberler
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Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı

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Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı

ABD'nin Fargo kentinde yaşayan Bill Fischer, seyahate giderken aracını da evinin önüne park etti. 4 günün ardından yeniden evine dönen Fischer, arabasının kaputundaki cevizleri görünce sürpriz yaşadı. Fischer, cevizlerin yuva yapmaya hazırlanan bir sincap tarafından taşındığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Fargo kentinde ikamet eden Bill Fischer isimli adamın başına çok ilginç bir olay geldi. 4 günlük seyahate gitmesi nedeniyle aracını evinin önünde park eden adam, geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı.

Kontrol amaçlı aracının kaputunu açan Fischer, motorun olduğu bölgede kilolarca ceviz buldu. Durum karşısında şaşkına dönen Fischer, cevizleri kızıl sincabın ağaçlardan toplayıp aracında depoladığını anladı.

Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı

Geçmişte benzer durumlarla karşılaşan fakat aracında bu kadar çok cevizin depolandığını ilk defa deneyimleyen Fischer, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Ağaca çok yakın duran başka araçlarım da var ve hep bu aracı seçiyor. Bilerek aracımı ceviz ağacından olabildiğince uzağa park ettim ancak hala buraya saklıyorlar" dedi.

Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı

"Birçok yerde, radyatör fanında, her yerde ceviz vardı. Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu" diye konuşan Fischer, aracını temizledikten sonra neredeyse 160 litrelik kabı dolduracak kadar ceviz çıkardığını ekledi. Bir sigorta şirketinde çalışan Fischer, cevizleri motordan temizlemesinin 7 saat sürdüğünü aktardı.

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