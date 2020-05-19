Dünya Tabipler Birliği: Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir
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Dünya Tabipler Birliği: Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir

Avrupa'da yaz tatili yaklaşırken sınırların yeniden açılması gündemde. Dünya Tabipler Birliği Başkanı ise sınırların kapalı kalması gerektiğini, aksi halde ikinci bir korona dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

Dünya Tabipler Birliği: Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir
19.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:15

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Avrupa'da turizm sektörünü canlandırmak için sınırların yeniden açılması planlarına karşı çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bazı Avrupalı mevkidaşlarının bu yöndeki hazırlıklarına karşı çıkan Montgomery, "Alman hükümetine sınırları kapalı tutmasını öneriyorum. Her iki yöne de" dedi.

Almanya merkezli Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Montgomery, Alman hükümetinin bu konuda "sadece işin ekonomik yanını düşündüğünü ve sağlık açısından riskleri gözardı ettiğini" savundu. "İnsanların evlerinde kalması, onlar açısından en iyisi olur" diyen Dünya Tabipler Birliği Başkanı, normal hayata dönüşün şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

"İKİNCİ DALGA DAHA SERT OLUR"

Almanya'ya yeniden turistlerin gelmeye başlaması halinde enfeksiyon tehlikesinin artacağını kaydeden Montgomery, seyahat trafiğinin ikinci bir koronavirüs dalgasını tetikleyebileceğini ve olası bir ikinci dalganın da insanların birincide olduğu kadar dikkatli olmayacakları için daha sert geçeceği öngörüsünde bulundu.

Alman turistlerin en çok rağbet gösterdiği 10 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ile dün bir video konferans gerçekleştiren Heiko Maas, adım adım normal hayata dönmek istediklerini ifade etmişti.

Almanya ilk etapta, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan komşu ülkelerle olan sınırların 15 Haziran tarihine dek açılması için görüşmelerde bulunuyor. Ancak sınırların yeniden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm geçişlere açılabilmesi için, halihazırda bazı ülkelerde yürürlükte olan, dış ülkelerden gelenlere yönelik iki haftalık karantina uygulamasının kaldırılması gerekiyor.

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