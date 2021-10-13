Suudi kraliyetinin Trump'a hediye ettiği kürkler sahte çıktı - Haberler
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Suudi kraliyetinin Trump'a hediye ettiği kürkler sahte çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Donal Trump'a 2017'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette kraliyet ailesi tarafından hediye edilen kaplan ve çita kürklerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Hediye edilen bir diğer parça olan hançer ise incelemeye alındı.

Abd Dışişleri Bakanlığı raporuna göre ABD İçişleri Bakanlığı, Suudi Kraliyet Ailesi'nin Donald Trump'a hediye ettiği kürklere Nesli Tehlike Altındaki Türler Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle el koydu.

New York Times gazetesinin elde ettiği raporda, söz konusu kürklerle birlikte hediye edilen fildişi hançerin de incelendiği belirtildi. İncelemenin sonunda ise kürklerin gerçek olmadığı tespit edilirken, hançerin hâlâ araştırıldığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tyler Cherry, "Yaban hayatı müfettişleri ve özel ajanlar, cüppelerin astarlarının kaplan ve çita desenlerini taklit edecek şekilde boyandığını, korunan türlerden olmadığını belirledi" dedi.

Suudilerin, kürklerin sahte olduğundan haber dar olup olmadıkları bilinmezken, bir tedarikçi tarafından aldatılmış olabilecekleri de ifade edildi.

Brookings Enstitüsü'nün kıdemli üyesi Bruce Riedel, gazeteye verdiği demeçte, kürklerin sahte çıkmasının Suudiler için utanç verici bir olay olduğunu belirterek, "Onlar için en önemli iki şey, dünya aktörleri gibi görünmek, zengin olmak ve servetlerini göstermektir" dedi.

ABD yasalarına göre, aralarında başkanın da olduğu üst düzey devlet yetkililerinin yurt dışı ziyaretlerde aldıkları, değeri 390 dolardan fazla olan hediyeleri devlet malı olarak teslim etmeleri gerekiyor. Ancak yetkili, istediğinde bu hediyeleri kendi maaşından satın alabiliyor.

Yayımlanan raporda, 2017'de Suudi Arabistan ziyaretinde toplam 82 hediye alan Donald Trump yönetiminin, bu eşyalar arasında bulunan hançer ve kürkler dahil en pahalı 9 hediyeyi, eski başkanın görevdeki son gününe kadar genel hizmetler idaresine bildirmediği ortaya çıktı.

Suudi kraliyetinin Trump'a hediye ettiği kürkler sahte çıktı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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