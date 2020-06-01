Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı
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Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı

Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı Alaşehir Kaymakamlığı 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi ve 0-5 yaşında çocuğu olan 100 aileye ikişer litre süt dağıttı.

01.06.2020 21:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:32

Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı

MANİSA - Alaşehir Kaymakamlığı 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi ve 0-5 yaşında çocuğu olan 100 aileye ikişer litre süt dağıttı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Ticaret Borsası ile Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda temin edilen 200 litre süt, ihtiyaç sahibi ve 0-5 yaş aralığında çocuğu bulunan 100 aileye Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından dağıtıldı.

Sütler, Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu tarafından tespit edilen adreslere tek tek teslim edildi. Kağıt poşetlere konulan ikişer litre sütleri alan aileler, kaymakamlığa teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun." diyerek minnettarlıklarını gösterdi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan sütün insan sağlığı açısından önemine vurgu yapmak, süt tüketimini teşvik etmek ve sütün toplumsal ve ekonomik değeri üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlanmıştır. Bugün biz de Alaşehir Kaymakamlığı olarak ilçemizde tespit ettiğimiz 0-5 yaş grubu çocuğu olan, vatandaşlarımıza ikişer litre süt vereceğiz. Bu dağıtımı Vefa Destek Grubumuz aracı ile yapacağız. Ticaret Odamız ve Ticaret Borsamız Sponsorluğu ile bir miktar süt temin ettik. Bu sütleri vatandaşlarımızın, evlerine götüreceğiz. Vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylelikle hem vatandaşlarımızı süt tüketimi konusunda teşvik etmiş olacağız hem bunların farkındalığı artırmış olacağız hem de ekonomik değeri konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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