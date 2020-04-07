Dünya starların menajeri Müzik ve spor camiasının öne gelen isimleriyle çalışan ve eğlence sektöründe büyük etkinliklere imza atan Sin Management & Booking'in sahibi Sinan Siner, büyük yıldızları Türkiye'de ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz Grammy ödülü sahibi house müzik DJ'i Roger Sanchez, "In My Arms" şarkısıyla büyük başarı yakalayan elektornik müziğin sevilen isimlerinden Robosonic ve Hollandalı elektronik müzik üçlüsü Kraak & Smaak'i Türkiye'ye getiren Sinan Siner, geçtiğimiz günlerde Mozambik'te düzenlenen "Sabor de Verao" müzik festivali için, "Post Malone" şarkısı ile tanınan Hollandalı DJ Sam Feldt ile anlaştı. Festival boyunca Feldt ile vakit geçiren Sinan& ; Siner, etkinlik dönüşünde ünlü futbolcu Flip Melo ile İstanbul'da buluştu ve Melo'ya İstanbul'u gezdirdi.



