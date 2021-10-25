Son Dakika! Sudan'da hükümet feshedildi, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından yeni bir kalkışma daha yaşandı. Askerlerin konutunu bastığı Başbakan Abdullah Hamduk, ev hapsine alındı. Kabinedeki 4 bakanın da tutuklandığı darbe sırasında halk sokağa inip protesto gösterileri başlatırken, ülkede internet ve telefon kesintileri yaşanıyor.

HALKA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmamaları, yolları kapatmamaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞANI GÖZALTINA ALDILAR

Öte yandan Sudan Enformasyon Bakanlığı, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri güçler, Umdurman'daki radyo ve televizyon karargahını bastı ve çok sayıda çalışanı gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Seçimler ise planlandığı gibi 2023'te yapılacak.

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