Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.