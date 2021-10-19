Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.


Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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